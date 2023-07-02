جيش الاحتلال يقصف بطارية صواريخ مضادة في سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بطارية صواريخ مضادة في الأراضي السورية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: إن "الطائرات الحربية المقاتلة أغارت على بطارية صواريخ مضادة في الأراضي السورية الليلة، رداً على إطلاق صاروخ مضاد من سوريا باتجاه إسرائيل حيث انفجر في الهواء".

وأضاف أفيخاي، أن الطائرات أغارت على أهداف أخرى في المنطقة.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم، لأهداف معادية في سماء حمص، إذ سمع أصوات انفجارات في ريف طرطوس جراء غارات إسرائيلية.