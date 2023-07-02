احتجاجات فرنسا… اعتقال مئات المتظاهرين وإحراق سيارات

اعتقلت الشرطة الفرنسية، نحو 486 شخصاً خلال المظاهرات المندلعة في البلاد، الليلة الماضية، احتجاجًا على مقتل جزائري على يد شرطي فرنسي في ضواحي باريس.

وذكرت الشرطة، في بيان لها، أن وزارة الداخلية لم تحدد أي حوادث خطيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان لها، أنها نشرت 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لضبط أعمال الشغب

وأضرم المحتجين، النيران فيما يزيد عن 1300 سيارة و234 مبنى في فرنسا.

وتشهد العاصمة باريس وضواحيها، احتجاجات من أيام معدودة، يُشارك فيها الآلاف من الغاضبين على مقتل شاب من أصول جزائرية برصاص شرطي فرنسي، بينما لم تستطع الداخلية الفرنسية من السيطرة على المظاهرات.