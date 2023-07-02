ميسي يوجه رسالة مؤثرة لفابريغاس عقب اعتزاله كرة القدم

وجه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رسالة لصديقه وزميله السابق في نادي برشلونة، الإسباني سيسك فابريغاس، بعد إعلان الأخير قرار اعتزاله كرة القدم.

ونشر ميسي على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة تجمعه بفريغاس وكتب: "تعلم جيدا مشاعرنا الإيجابية تجاهك أنت وأسرتك".

وأضاف "أنت نجم كبير يا فابريغاس، وسنواصل قضاء العديد من اللحظات سويا".

وختم قائد منتخب الأرجنتين رسالته، قائلا "نحبك كثيرا يا فابريغاس، ونتمنى لك التوفيق في خطوتك المقبلة.. عناق حار".

وأعلن فابريغاس في وقت سابق اليوم السبت، اعتزاله لعب كرة القدم بعمر السادسة والثلاثين، تمهيدا لدخوله معترك التدريب، بعدما قضى 21 عاماً في ملاعب الساحرة المستديرة، وتنقل خلالها بين عدة أندية أبرزها، برشلونة وأرسنال وتشيلسي.

ويرتبط فابريغاس وميسي بصداقة وطيدة، إذ نشآ معا في أكاديمية نادي برشلونة قبل أن يتزاملا لمدة ثلاثة مواسم (من 2011 حتى 2014) في الفريق الأول للنادي الكتالوني.