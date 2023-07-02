بالصور "إسرائيل" تشن عدواناً جديداً على سوريا والدفاعات الجوية السورية تتصدى

أ️كدت وسائل اعلام سورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجر اليوم الأحد لأهداف معادية في سماء حمص مؤكدة أن أصوات انفجارات تسمع في ريف طرطوس جراء غارات إسرائيلية .

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أانه تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران انطلق من داخل الأراضي السورية، ويبدو أن الصاروخ انفجر في الجو، ولا توجد أي تعليمات للجبهة الداخلية، والتفاصيل قيد الفحص.

وقال شهود عيان في فلسطين أنهم سمعوا أصوات انفجارات في مدينة القدس المحتلة فيما زعم الاعلام الاسرائيلي ان صاروخ أطلق من سوريا ضمن نظام الدفاع السوري انفجر فوق البحر الأبيض المتوسط وتسبب في انفجار هائل في معظم فلسطين المحتلة .

وشوهد بقايا الصاروخ السوري في مدينة رهط داخل الاراضي المحتلة عام 48 .







