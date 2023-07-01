صورة د. المدلل لعائلة الشهيد المهندس علي الأسود: ابنكم لم يمت بل انتقل للحياة الأجمل

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور أحمد المدلل، عصر اليوم السبت، أن سيرة ومسيرة المهندس الشهيد علي رمزي الأسود، ستظلُ محفورةً في ذاكرة أبناء شعبنا وخاصةً اللاجئين منهم في سورية.

جاء خلال زيارة المدلل رفقة وفد من الحركة يضم مسؤول الساحة السورية المهندس خالد خالد، والإعلامي عوض أبو دقة، لعائلة الشهيد الأسود في دمشق، بحضور والد الشهيد المهندس سليم سليم.

وقال المدلل :"جئنا إليكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لا لنواسيكم؛ بل لنشحن هِممنا عزماً من صبركم واحتسابكم".

وأضاف "المهندس علي لم يمت؛ بل انتقل إلى الحياة الأجمل، التي لطالما سعى لأجلها، بصحبة رفاق دربه الشهداء القادة: خليل البهتيني، طارق عز الدين، جهاد غنام، أحمد أبو دقة، إياد الحسني، علي غالي، بهاء أبو العطا، خالد منصور، تيسير الجعبري، زياد المدلل، سلامة عابد، وقافلة طويلة من صناع المجد والبطولة ممن سبقوهم على هذا الطريق الشائك".

وجدد المدلل العهد لأرواح الشهداء بأن "نظل متسلحين بالمبادئ والقيم التي ساروا عليها حتى نلقى إحدى الحسنيين إما النصر أو الشهادة".

بدوره، رحَّب أبو عبد الله، خال الشهيد علي نيابةً عن عائلة الأسود بالوفد الزائر، مُعرباً عن فخره واعتزازه بالدكتور المدلل، الذي قدَّم نجله زياد شهيداً في معركة (وحدة الساحات)، في آب/أغسطس الماضي.



