وفاة 13 شخصًا بموجة الحر في الولايات المتحدة

ذكرت مصادر اعلامية، اليوم السبت، أن 13 شخصًا لقوا حتفهم على الأقل بسبب موجة حر تضرب منذ أسبوعين الولايات المتحدة، التي تأثرت أيضًا بتدهور جودة الهواء جراء حرائق الغابات في كندا المجاورة.

وتضرب موجة حر شديد جنوب الولايات المتحدة، خصوصًا تكساس ولويزيانا، مصحوبة بدرجات حرارة تتخطى في أحيان كثيرة 40 درجة مئوية، وهو معدل لا يستبعد خبراء أن يكون الاحترار المناخي أحد أسبابه.

وواصل الدخان المنبعث من حرائق الغابات الكندية مساره جنوبًا، في الغرب الأوسط والساحل الشرقي الأمريكي، حيث يعاني نحو 120 مليون شخص حاليًا جراء تلوث الهواء حسب السلطات المحلية.

واعتُبرت جودة الهواء في مدن مثل نيويورك وفيلادلفيا غير صحية، وفق منصة Airnow الحكومية، التي تقيّم جودة الهواء في البلاد.