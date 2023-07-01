"مهجة القدس": اللواء أبو بكر قامة وطنية مؤثرة في التاريخ النضالي

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، القائد الوطني الكبير اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الذي وافته المنية اليوم السبت عن عمر ناهز الـ (70) عامًا، إثر حادث سير مؤسف، بعد عودته من احتفال خاص لأطفال أبناء الأسرى.

وقالت المهجة في بيان صحفي اليوم السبت، إن فلسطين تودع قامة وطنية كبيرة وشخصية مؤثرة في التاريخ النضالي، "أمضى حياته مدافعًا عن قضايا شعبه وحقوقه، وعلى رأسهم قضية الأسرى حتّى آخر لحظة في حياته، فاللواء أبو بكر هامة وطنية كبيرة سطر اسمه في تاريخ الثورة الفلسطينية ".

واَضافت مهجة القدس: "تاريخ اللواء أبو بكر وكفاحه ضد السجان "ووضع بصمة له داخل السجون وخارجها، حيث واجه الأسر منذ سنوات السبعينيات، وأمضى في سجون الاحتلال 17 عامًا شارك خلالها في العديد من معارك الحركة الأسيرة، كما واجه الإبعاد لاحقًا، وعاد إلى أرض الوطن عام 1996" وتناول البيان السيرة الذاتية للراحل اللواء أبو بكر،في شؤون الأسرى وغيرها من المناصب خدمة لأبناء شعبه وقضيته.