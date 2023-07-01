تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأربعاء
27° - 26°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.63
يورو
3.99
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.11
جنيه إسترليني
4.58
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
مصادر محلية: حادث سير مروع قرب بلدة جماعين جنوب نابلس وأنباء عن وجود وفيات
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:43 م
01 يوليو 2023
متعلقات
بالفيديو
عشرات الإصابات بهجوم للمستوطنين على بلدة برقة غرب نابلس
08:06 م
إصابات باعتداءات للمستوطنين جنوب نابلس
06:41 ص
اندلاع مواجهات في منطقة جبل صبيح بعد اقتحام المستوطنين لبؤرة افيتار جنوب نابلس
01:46 م
حزب الله: إسقاط مسيرة "إسرائيلية" قرب بلدة زبقين جنوب شرق مدينة صور ..والاحتلال يعلق
01:28 م
عاجل