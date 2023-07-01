مصادر محلية: حادث سير مروع قرب بلدة جماعين جنوب نابلس وأنباء عن وجود وفيات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:43 م
01 يوليو 2023
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