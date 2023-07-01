بالصور الشيخ عزام: سيأتي يومٌ نحتفي فيه بعيد الأضحى من باحات الأقصى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، اليوم السبت 1 يوليو 2023، أن شعبنا في كافة أماكن تواجده يعيشُ أجواءَ العيد، رغم الآلام والمعاناة التي يعيشها، امتثالاً لهدي المصطفى، وعملاً بسنته النبوية الشريفة.

جاء ذلك خلال لقاء المعايدة الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي بالساحة السورية، في صالة النعيم، بحي البرامكة، في قلب مدينة دمشق، وسط حضور لافت من جماهير شعبنا.

وقال الشيخ عزام: "قدرنا أن نعيش أجواء عيد الأضحى المبارك بين جماهير شعبنا في سورية الشقيقة، وبهذه المناسبة نبرق بالتحية والمباركة إلى جميع مكونات هذا البلد العزيز، الذي يستضيف أهلنا بإخاءٍ ومحبة".

وتابع: "سيأتي يوم نحتفي فيه نحن وأهلنا اللاجئين هنا في سورية، وفي كل البلدان، وجموع الأمة بهذه المناسبة العظيمة من باحات المسجد الأقصى المبارك بعد تحريره من رجس الاحتلال، فهذا وعدٌ إلهي لا يُساورنا أدنى شك في تحقيقه".

ولفت الشيخ عزام، إلى أن جماهير شعبنا كل شعبنا، ومكونات وشعوب أمتنا، مطالبون بتحمل مسؤولياتهم وواجباتهم تجاه فلسطين، التي تستصرخ فينا العزائم والهمم للانتصار لها كلٌ على قدر جهده وإمكانياته، معتبراً هذا تكليفاً ربانياً، ومستشهداً في السياق بقوله تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رباط الخيل تُرهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم".

وفسّر الشيخ عزام هذه الآية الكريمة بقوله: قوة هنا جاءت نكرة لتفيد العموم والشمول، وهنا الأمر جاء لكل مسلمٍ يمتلك إمكانيات ذاتية أو موضوعية، بأن عليه توظيفها لتحقيق هدف إرهاب أعداء الله ودحرهم عن أرضنا، التي باركها رَبُنا وربط مسجدها الأقصى بالمسجد الحرام في مكةَ المكرمة.



















