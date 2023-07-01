مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنين في سلفيت والاحتلال يعتقل أحدهما

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:40 م
01 يوليو 2023
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هاجم مستوطنون، اليوم السبت 1 يوليو 2023، مزارعين أثناء تواجدهم بأرضهم في بلدة كفر الديك، غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين مسلحين اعتدوا بالضرب على والده وعمه أثناء محاولتهما طردهم من منطقة الشعاب "خلة ابو عكول" غرب البلدة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال حضرت إلى المكان وبدلا من اعتقال المستوطنين، قاموا بإطلاق النار في الهواء والاعتداء بالضرب على عمي محمود الديك، واعتقال والدي أحمد.

يذكر أن منطقة الشعاب غرب كفر الديك تتعرض باستمرار لاعتداء المستوطنين وتخريب للأشجار والمزروعات.

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