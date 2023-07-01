علامة على وجه بايدن تكشف حالته الصحية والبيت الأبيض يعلق

أثارت صورة جو بايدن جدلاً بعد أن أظهرت علامة على وجهه، ما أعاد النقاش بشأن صحة الرئيس الأمريكي الذي يسعى للترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستُجرى العام المقبل.

والأربعاء، كان بايدن يدلي بتصريح لوسائل الإعلام، قبل أن تلفت انتباه الصحفيين "علامات حزام" على وجهه، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن هذه العلامة تظهر على وجهه للمرة الثانية.

وفي تعليق، قال مسؤولون في البيت الأبيض إن بايدن بدأ يستخدم جهاز "CPAP" لمعالجة مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم، مضيفين أنه شرع في استخدام هذا الجهاز في الأسابيع الأخيرة لتحسين جودة نومه.

من جهته، ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس: "لقد استخدم جهاز الضغط الموجب المستمر الليلة الماضية، وهو أمر شائع للأشخاص الذين لديهم هذا التاريخ الصحي".

أثارت العلامة على وجه الرئيس الأمريكي بايدن جدلا بين الصحفيين والنشطاء في المواقع الاجتماعية، على اعتبار أنه أكبر شخص يتولى منصب رئيس الولايات المتحدة (80 عاماً)، في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على ولاية ثانية مدتها أربع سنوات في انتخابات 2024.

وتشير سجلات طبية صادرة عام 2008 إلى أن بايدن يعاني من مشكلة متكررة مع توقف التنفس أثناء النوم.

وذكر سجل صحي أصدره طبيب بايدن عام 2019 أن توقف التنفس أثناء النوم "أخذ بعين الاعتبار، لكن أعراضه تحسنت بشكل ملحوظ بعد جراحات الجيوب الأنفية والممرات الأنفية".

انقطاع النفس النومي هو اضطراب في النوم يتوقف فيه التنفس ويبدأ بشكل متكرر. ويعاني حوالي 30 مليون شخص في الولايات المتحدة من توقف التنفس أثناء النوم، وفقًا للجمعية الطبية الأمريكية.

تستخدم آلة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP) "ضغط هواء معتدلا للحفاظ على فتح مجرى الهواء أثناء النوم"، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.

في المقابل، لم يذكر أي من السجلات الطبية لبايدن، التي أجريت في وقت سابق من هذا العام، توقف التنفس أثناء النوم كعرض يعاني منه الرئيس.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فإن استطلاعات الرأي العام تظهر أن غالبية الأمريكيين لديهم مخاوف بشأن عمر بايدن المتقدم، فيما أعلن طبيب الرئيس الأمريكي أن بايدن يتمتع بصحة جيدة و"قادر على العمل".