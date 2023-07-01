اعتقال مدرب باريس سان جيرمان بسبب تصريحات عرقية ودينية

اعتقلت الشرطة القضائية الفرنسية في مدينة نيس كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان ونجله بتهم التمييز العرقي والديني.

وذكرت تقارير صحفية، أنه تم فتح تحقيق أولي في هذه القضية في أبريل الماضي بسبب "تصريحات تمييزية على أساس العرق أو الانتماء الديني" تجاه لاعبيه، عندما كان مدرباً لنيس موسم 2021-2022.

ويواجه المدير الفني البالغ من العمر 56 عاماً جدلاً متزايداً منذ منتصف أبريل الماضي، عندما نشر الصحفي المستقل رومان مولينا ثم راديو مونتي كارلو سبورتس، رسالة إلكترونية منسوبة إلى المدير الرياضي السابق لنيس جوليان فورنييه زعم فيها أن غالتييه أدلى بتصريحات تمييزية تجاه قسم من فريق نيس.

كما ذكر فورنييه بشكل خاص هذه الملاحظات المنسوبة إلى غالتييه: "كان عليّ أن آخذ في الاعتبار حقيقة المدينة وأنه في الواقع، لا يمكن أن يكون لدينا هذا العدد من السود والمسلمين في الفريق.. وحدثني عن رغبته في تغيير الفريق بعمق"، موضحا أيضا أنه يريد "حصر عدد اللاعبين المسلمين قدر الإمكان".

وأرسلت هذه الرسالة التي لم تتمكن "الفرنسية" من التحقق منها، نهاية الموسم الماضي إلى ديف برايلسفورد مدير الرياضة في شركة إنيوس للبتروكيماويات مالكة النادي، للتنديد بالتصريحات العنصرية والمعادية للإسلام كجزء من بناء الفريق أو إدارته.

وكان غالتييه قد نفى مباشرة بعد ذلك في بيان نشره باريس سان جيرمان إدلاءه بتصريحات عنصرية حول اللاعبين الذين كان يشرف على تدريبهم في نيس وقال حينها في هذا الإطار إنه صُدم بشدة: "صدمت بشدة من الكلمات التي نُسبت إلى والتي نقلها البعض بطريقة غير مسؤولة والتي صدمتني في أعماق إنسانيتي".

ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر مقربة من سان جيرمان أن النادي الفرنسي بصدد الإعلان "الأسبوع المقبل" عن تعاقده مع المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي، ما أن ينهي المفاوضات المتعلقة برحيل المدرب الحالي غالتييه.