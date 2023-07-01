دغلس: دفاع "سموتريتش" عن جرائم المستوطنين ودعوته لعدم اعتقالهم يؤكد تورطه بالإرهاب

قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية المحتلة غسان دغلس اليوم السبت 1 يوليو 2023، إنّ دعوات وزير مالية الاحتلال "الإسرائيلي" المتطرف بتسلئيل سموتريتش لحماية وعدم اعتقال المستوطنين الذين ينفذون أعمالاً إرهابية بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة المحتلة، تأكيد أّن الفلسطينيين يواجهون حكومة إرهابية بامتياز ودعوة صريحات لارتكاب مزيد من المجاز ضد الأهالي في المنطقة، مضيفاً: "أن سموتيرتش متورط بالإرهاب ضد أهلنا".

وأوضح دغلس في تصريح صحفي لإذاعة "القدس"، تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين تأتي بأوامر من المتطرفين "سموتيرتش" و" بن غفير"، مشيراً إلى أنهم يعدون الآن لمرحلة خطرة قد توقع ضحايا كثر من أبناء الشعب الفلسطيني.

وحّذر دغلس أبناء الشعب الفلسطيني من مُخططات المستوطنين المحميين من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فهم يعدون إلى هجمات كبيرة بذريعة الثأر لمقتل عدد من المستوطنين بعمليات فدائية الضفة المحتلة، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر من غدرهم والاستعداد جيداً لمواجهتهم.

ويرى، أن أي هجمات للمستوطنين على البلدات والقرى الفلسطينية، ستُقابل بمواجهات عنيفة مع المواطنين مثلما خرج أهالي ترسعيا في رام الله لصد الاعتداءات الإرهابية قبل أيام قليلة.

وأشار إلى أن المقاومة في الضفة مستمرة، ولا يمكن رفع البيضاء خاصة أن الفلسطينيون يدافعون عن قضية عادلة في ظل تصاعد عدوان المستوطنين على المدنيين وممتلكاتهم.

وعن إمكانية تشكيل جبهة داخلية من الشبان والعمل ضمن استراتيجية معينة لمواجهة التغول الاستيطاني، نوه إلى أن لكل مخيم وقرية فلسطينية خصوصياتها، فكل منطقة أسلوبها وطريقتها الخاصة بالتصدي لاعتداءات المستوطنين.

ونفّذ المستوطنون المتطرفون "تلال الشبان" بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 600 اعتداء على القرى الفلسطينية منذ بداية العام، أدت إلى ارتقاء مواطنين وحرق منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وتكبيدهم خسائر فادحة، وسط صمت عربي ودولي مريبين.