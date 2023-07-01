دول أوروبية وأمريكية تُطالب الاحتلال بالتراجع عن مشاريعه الاستيطانية بالضفة

طالبت دول بريطانيا وأستراليا وكندا، حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها بالموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنها خطوة في استمرار "الصراع".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد صادقت يوم الإثنين السادس والعشرين من يونيو الماضي، على بناء 5.623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا في بيان مشترك نشرته "رويترز"، إن "التوسع المستمر في المستوطنات يشكل عقبة أمام ما يُسمى بـ "السلام" ويؤثر سلباً على جهود تحقيق "حل الدولتين" عبر التفاوض، داعين حكومة الاحتلال إلى التراجع عن تلك القرارات. وفق قولها.

وفي يونيو الماضي، صادقت حكومة الاحتلال أيضاً على منح الوزير المتطرف سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على اية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.