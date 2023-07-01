تركزت في جنين ونابلس وطولكرم.. 22 عملاً مقاوماً بالضفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

ارتفعت وتيرة العمليات الفدائية في محافظات وقرى الضفة الغربية المحتلة، رداً على جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق الفلسطينيين، إذ شملت 22 عملًا مقاومًا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ورُصد 3 عمليات إطلاق نار و3 حالات إلقاء زجاجات حارقة وحالة تصدٍ للمستوطنين و15 مواجهة تخللها إلقاء حجارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب وقوات الاحتلال في محافظة جنين شمال الضفة المحتلة، تخللها إطلاق نار صوب قوات الاحتلال وإلقاء حجارة.

وأطلقت المقاومة النار تجاه قوات الاحتلال في برقين، واندلعت مواجهات عنيفة ألقى فيها الشباب العبوات الناسفة محلية الصنع والزجاجات الحارقة تجاه قوات الاحتلال، كما أطلقت المقاومة النار تجاه الاحتلال في مرج ابن عامر.

أما نابلس، فقد شهدت مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة ومفرقعات نارية، في كل من بيتا وبيت دجن وقريوت وحوارة وسبسطية وكفر قليل وبورين وبرقة.

واندلعت مواجهات عنيفة في كفر قدوم وعزون في مدينة طولكرم وفي مخيم العروب في الخليل تخللها إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال.

وتواصل المقاومة والشباب الثائر عمليات المقاومة في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية.