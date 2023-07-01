الجرائم تستعر.. إصابتان خطيرتان بالرصاص بالداخل المحتل

أصيب شاب فلسطيني بجراح خطيرة الليلة الماضية بعد تعرّضه لإطلاق نار بمدينة الناصرة في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأُصيب الشاب بالرصاص، حينما كان يتواجد بالقرب محلّ تجاريّ في الحيّ الشرقيّ بالمدينة، ونُقل الشاب إلى المشفى "الإنجليزي" بسيارة خاصة.

كما أُصيب شاب في الثلاثين من عمره، بجراح خطيرة "وغير مستقرة"، من جراء تعرضه لإطلاق نار في جسر الزرقاء، قبيل انتصاف ليل الجمعة.

ووصل عدد الضحايا منذ الثلاثاء الماضي، عشيّة عيد الأضحى، إلى 5، إذ قُتل 3 أشخاص في جرائم إطلاق نار ارتُكبت في مدينتي رهط في النقب، وشفاعمرو، وبلدة كفر كنا، مساء الثلاثاء، كما أُصيب 5 آخرون، أحدهم فتى، في 4 جرائم أخرى، ارتُكبت في الطيبة، والطيرة، وإكسال، وكفر قرع.

والأربعاء، قُتل شخصان، بإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في شفاعمرو، أوّل أيام العيد، لتشهد المدينة بذلك مقتل 3 من أبنائها في جريمتي قتل، خلال أقل من 24 ساعة. وضحيّتا جريمة القتل المزدوجة في شفاعمرو هما محمد خالدي (35 عاما) ووالده عمر الذي يبلغ من العمر 61 عاما.

والضحايا الآخرون في الجرائم الثلاث التي ارتُكبت، الثلاثاء الماضي، هم كل من أمير سواعد، ابن الثالثة والعشرين عاما، الذي قُتل في شفاعمرو، وحسن يعقوب أبو لطيف (25 عاما)، وقد قُتل إثر تعرّضه لإطلاق نار في رهط، وأشرف أبو ناصر (30 عاما) والذي أُصيب بإطلاق رصاص في كفر كنا.

وتظاهر آلاف من أبناء المجتمع العربي في مدينة حيفا، السبت الماضي، تنديدا بجرائم القتل، وتواطؤ قوات الاحتلال مع عصابات الإجرام.

ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس قوات الاحتلال عن القيام بعملها في لجم الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام، وتقديم الجناة إلى القضاء.