سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم السبت 1-7-2023

سعر صرف الدولار في مصر بتعاملات اليوم الاول من يوليو 2023، يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، كما جاءت بالتعاملات الصباحية اليوم السبت، حيث تزداد عمليات البحث عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عبر الكثر من مواقع البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهد سعر الدولار استقرارا في بنوك مصر.

سعر الدولار في مصر

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري على مستوياته السابقة عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء تجمدت تقريبا عمليات بيع الدولار في مصر بسبب هدوء الإقبال الذي كان ملحوظا مع بداية الاستعداد لموسم الحج.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في السوق المصري سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع