سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 1 يوليو 2023

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 1 يوليو 2023 يبحث الآلاف من الأشخاص في سوريا وخارجها عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بتعاملات صباح اليوم السبت، ويسعى فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية لرصد كافة التحديثات على اسعار العملات في مختلف الدول بشكل يومي، وفي هذه المقالة نرصد لكم اسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

سعر الدولار في سوريا اليوم

شهد سعر صرف الدولار استقرارا اليوم السبت الاول من يوليو، حيث بلغ سعر الدولار نحو 6532 ليرة سورية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.

في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا 8200 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء عند 8925 ليرة للشراء و9025 ليرة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 892.500 ألف ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وحافظ سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء على مستوياته عند 9772 ليرة للشراء و9886 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 341 ليرة للشراء 347 ليرة للبيع