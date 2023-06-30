مصرع مواطن في حادث سير ذاتي في دورا جنوب الخليل

لقي مواطن (64 عاما) مصرعه، اليوم الجمعة، وأصيب آخر بجروح، إثر حادث انقلاب ذاتي لمركبة في مدينة دورا جنوب الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الحادث ناجم عن انقلاب مركبة على الطريق الالتفافي الواصل ما بين مدينة دورا وبلدة بيت عوا، ما أدى لوقوع إصابتين إحداهما خطيرة.

وأضاف ارزيقات أنه قد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تم الإعلان عن وفاة مواطن 64 عاما متأثرا بجروحه الخطيرة.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه