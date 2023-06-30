اصابة مواطنين في اعتداءات للمستوطنين شرق الخليل

أصيب، عدد من المواطنين برضوض، مساء اليوم الجمعة، في اعتداء للمستوطنين على المواطنين ومنازلهم شرق مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن مئات المستوطنين هاجموا المواطنين ومنازلهم في منطقة وادي الحصين شرق مدينة الخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي برضوض، إضافة إلى أضرارا بالمنازل.

وأضافت أن هذه الهجمة التي طالت حارة الجعبري، ومحيط الحرم الابراهيمي الشريف، تزامنا مع زيارة بن غفير لمستوطنة كريات أربعة الجاثمة على أراضي المواطنين شرق الخليل.

واحتجزت قوات الاحتلال الناشط جمال سعيفان ومنعته من توثيق وتصوير هذه الانتهاكات