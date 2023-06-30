القهوة تحفز اليقظة وتعزز نشاط الدماغ

تحفز القهوة الكثير منا بعد الاستيقاظ من النوم، لكن دراسة جديدة تقول أن الكافيين ليس وحده هو الذي يساعدنا على الاستيقاظ في الصباح.

حبوب الكافيين

وفقاً لمسح الدماغ، فإن الأشخاص الذين تناولوا حبوب الكافيين الأساسية لم يختبروا نفس نوع نشاط الدماغ الذي حصلوا عليه من احتساء فنجان من القهوة.

تأثير شرب القهوة مرتبط برائحة ومذاق المشروب

وقال الباحثون أن الكافيين وحده ينشط بعض مناطق الدماغ المرتبطة بالاستعداد للتعامل مع المهام، وأظهرت النتائج أن تناول القهوة أنتج استجابة أكثر شمولاً في الدماغ، وقالت الباحثة الرئيسية ماريا بيكو بيريز، باحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة جاومي الأول في إسبانيا:

"مع الأخذ في الاعتبار أن بعض التأثيرات التي وجدناها تحدث بسبب الكافيين، يمكننا أن نتوقع أن تشارك مشروبات أخرى تحتوي على الكافيين بعض التأثيرات، ومع ذلك، فإن معظم هذه الآثار كانت مخصصة لشرب القهوة ، مدفوعة بعوامل مثل الرائحة والمذاق الخاصين للمشروب، أو التوقعات النفسية المرتبطة بتناول هذا المشروب".

من أجل الدراسة، قام الباحثون بتجنيد مجموعة من الأشخاص الذين يشربون عادةً فنجان واحد على الأقل من القهوة يومياً، وطلبوا من هؤلاء الناس الامتناع عن تناول أو شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين لمدة ثلاث ساعات على الأقل قبل الذهاب إلى المختبر.

ثم أجرى الباحثون عمليتي تصوير موجزة بالرنين المغناطيسي fMRI، واحدة قبل والأخرى بعد نصف ساعة من تناول المشارك إما حبة الكافيين أو شرب كوب من القهوة، وأثناء عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، طُلب من المشاركين الاسترخاء وعدم التفكير.

ونظراً للتأثيرات المعروفة لشرب القهوة، توقع العلماء أن يختبر المشاركون تكامل أعلى للشبكات المرتبطة بقشرة الفص الجبهي المرتبطة بالذاكرة التنفيذية وشبكة الوضع الافتراضي التي تشارك في الاستبطان وعمليات الانعكاس.

القهوة تساعد الأشخاص في الانتقال من وضع الراحة إلى العمل

وقال الباحثون أن اتصال شبكة الوضع الافتراضي انخفض بعد شرب القهوة وبعد تناول الكافيين، مما يشير إلى أن الاستهلاك إما جعل الناس أكثر استعداداً للانتقال من الراحة إلى العمل في المهام.

وأظهرت النتائج أن شرب القهوة فقط زاد من الاتصال في أجزاء من الدماغ مرتبطة بالذاكرة العاملة والتحكم المعرفي والسلوك الموجه نحو الهدف، وخلص الباحثون إلى أنه إذا كان الشخص لا يريد أن يشعر باليقظة فحسب، بل على استعداد لإنجاز الأمور، فإن الكافيين وحده لن يؤدي الغرض، بل إن تجربة فنجان من القهوة أمر ضروري، هذا ونُشرت الدراسة في 28 حزيران في مجلة "فرونتيرز Frontiers"