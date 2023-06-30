فوائد زيت الزيتون المذهلة لصحة القلب والدماغ

أعلن الكثير من الناس عن فوائد هائلة لزيت جوز الهند في السنوات الأخيرة، حيث يروج المؤيدون لفوائد تتراوح من تقليل الدهون في الجسم إلى الوقاية من أمراض القلب، وللأسف بالنسبة إلى العلماء، تظل الأدلة الداعمة لهذه التأكيدات قليلة إلى حد ما.

هل الزيوت النباتية أفضل ام الزيوت الحيوانية؟

ولكن هناك الكثير من الأبحاث التي تشير إلى أن الزيوت النباتية الأخرى لها مزايا على نظيراتها المشتقة من الحيوانات، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، إذن ما هو الأفضل؟ على الرغم من أنه لا ينبغي المبالغة في نوع محدد باعتباره الدواء الشافي، إلا أن نوعاً واحداً لا يتمتع بالترويج الذي يستحقه: زيت الزيتون.

فوائد زيت الزيتون لصحة القلب

يعتبر زيت الزيتون من الدهون الأساسية في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، وقد اعتمدت فوائده التي تم الإعلان عنها سابقاً إلى حد كبير على فحص استخدامه من قبل السكان الأوروبيين، وهذه المعلومات مفيدة، ولكن النظر إلى زيت الزيتون في سياق الأنظمة الغذائية الأمريكية يزودنا ببيانات أقوى لتوجيه الخيارات الغذائية.

زيت الزيتون أم زيت جوز الهند؟

وفي دراسة نُشرت مؤخراً في مجلة الدورة الدموية Circulation، والتي جمعت بيانات من مجموعة متنوعة من التجارب، لم يُظهر زيت جوز الهند فوائد تتعلق بمحيط الخصر أو دهون الجسم مقارنة بالدهون النباتية الأخرى، كما أن زيت جوز الهند، وهو زيت نباتي استوائي، لم يكن جيداً أيضاً مثل الزيوت النباتية غير الاستوائية، مثل زيت الزيتون، فيما يتعلق بتقليل عوامل الخطر القلبية الأخرى، وفي الواقع، زاد زيت جوز الهند من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL، وهو النوع المرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.