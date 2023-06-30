تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2023 على القمر الصناعي نايل سات و عرب سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي،تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي واحدة من أشهر القنوات التلفزيونية حول العالم حيث تعرض محتوى متنوعاً يتمحور حول الطبيعة والحيوانات والثقافات البشرية ويعد تحديد تردد القناة من أهم الأمور التي يهتم بها المشاهدون حيث يحتاجون إلى معرفة التردد الصحيح لمتابعة برامجهم المفضلة دون أي مشاكل في عام 2023، ستظل قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي واحدة من أفضل المحطات التلفزيونية لمحبي المحتوى الوثائقي والترفيه وستستمر القناة في عرض برامجها المميزة التي تجمع بين الترفيه والتعليم، وتستكشف عوالم جديدة ومختلفة عن الطبيعة والكون والثقافات الإنسانية.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geo
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي يختلف حسب المنطقة ومزود الخدمة التلفزيونية ويمكن العثور على التردد الحالي للقناة على النحو التالي:
- نايل سات: التردد 11938 أفقي H، معدل الترميز 27500، معامل الخطأ 5/6.
- عرب سات: التردد 12092 أفقي H، معدل الترميز 27500، معامل الخطأ 3/4.
- هوت بيرد: التردد 11623 أفقي H، معدل الترميز 27500، معامل الخطأ 3/4.
مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geo
تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي بالعديد من الميزات الجذابة والتي تجعلها واحدة من أهم وأشهر المحطات التلفزيونية على مستوى العالم، ومن بين هذه الميزات:
- محتوى متنوع ومميز: تعرض القناة محتوى وثائقياً مميزاً يتنوع بين الطبيعة والحيوانات والثقافات الإنسانية، ويقدم بصورة مشوقة وإبداعية، حيث يتميز بالجودة العالية والتفاصيل الدقيقة.
- الابتكار والتجديد: تتميز القناة بالابتكار والتجديد في تقديم المحتوى الوثائقي حيث تعتمد على تقنيات حديثة ومتطورة في التصوير والإخراج والتحريك الرقمي، مما يجعل المشاهدة تجربة ممتعة ومثيرة.
- البرامج الحائزة على جوائز: تحظى القناة بعدد كبير من البرامج الحائزة على جوائز عالمية مما يعكس جودة المحتوى المقدم ومصداقية القناة في اختيارها للبرامج والمواضيع.
- التغطية العالمية: تتوفر القناة في معظم بلدان العالم وتعرض برامجها بأكثر من 40 لغة مما يجعلها واحدة من أكثر المحطات التلفزيونية العالمية انتشاراً.
- التعليم والتثقيف: تسعى القناة إلى توفير محتوى مفيد وتثقيفي للمشاهدين حيث تعتبر وسيلة فعالة لنشر الوعي والمعرفة بالعالم والثقافات المختلفة.