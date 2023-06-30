الشاباك يحقق في رسالة تهديد موجهة الى نتنياهو

فتحت شرطة الاحتلال وجهاز "الشاباك" (جهاز الأمن الداخلي للاحتلال) تحقيقا برسالة تهديد موجهة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عُثر عليها اليوم الجمعة، على قبر شقيقه، يوني نتنياهو، الذي قُتل خلال عملية للمقاومة الفلسطينية.

وجاء في رسالة التهديد المكتوبة بخط اليد وفقا لوسائل إعلام عبرية "ماذا يحدث يوني؟ طُلب مني أن أبلغ شقيقك أن لديه أفضال قليلة، لكنها انتهت، ومن هنا، من جبل هرتسل، من هذا المكان المقدس، تدق الساعة إلى الوراء، حتى تاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2023 (التاريخ مذكور بالتقويم العبري) الذي يعتقد شقيقك أنه سيصل يومها إلى سن 74 عاما، وليكن واضحا، هذا تهديد من الدرجة الأولى".

وعثر عاملون في المقبرة، في القدس المحتلة، على رسالة التهديد، التي لم يُكشف عن فحواها، ولم يتم اعتقال مشتبهين حتى الآن.

وقالت مصادر في جهاز الأمن (الشاباك) إن رسالة التهديد لم تتطرق إلى تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء.

وقبل سنة، قدم رئيس طاقم موظفي نتنياهو شكوى إلى الشرطة في أعقاب تهديد بالقتل نُشر في "تويتر" حينها. وجاء في المنشور أنه "ينبغي قتل هذا الرجل بسرعة قبل أن يصبح الوقت متأخرا".

وأدانت المحكمة المركزية في بئر السبع، قبل شهر من نشر التهديد في "تويتر" شخصا يدعى آشر بن دافيد، بتهديد نتنياهو بالقتل، كما حكمت عليه المحكمة بالسجن لـ13 شهرا، وذلك بعد قبول المحكمة استئناف النيابة العامة على قرار سابق بالحكم على بن دافيد بالسجن لثمانية أشهر في خدمة الجمهور.

وتأتي رسالة التهديد بالقتل لنتنياهو في ظل تواصل التظاهرات الإسرائيلية ضد حكومته، للأسبوع الخامس والعشرين على التوالي، حيث انتشرت المظاهرات، في تل أبيب وحيفا والخضيرة وهرتسيليا ونتانيا ونهاريا وروحوفوت وبئر السبع و مواقع أخرى.

وبحسب المتظاهرين، تسعى "حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة".