بالفيديو إصابات بالاختناق والرصاص إثر اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة في كفر قدوم

أصيب مواطنون، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي والاختناق، إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة سبعة إصابات بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال المواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة التي ينظمها الأهالي كل يوم جمعة، رفضا لسياسات الاحتلال، وأطلقوا الرصاص وقنابل الغاز الخانق والصوت، إطلاقًا كثيفًا وعشوائيًا.



وفي مدينة نابلس، أطلقت قوات الاحتلال، قنابل الغاز صوب منازل المواطنين في بلدة قريوت جنوب المدينة، ما اسفر عن اصابة مواطنين بالاختناق.