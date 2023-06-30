الاحتلال يزعم إحباط غسيل  أموال لحزب الله وفيلق القدس

زعم كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إحباط "خطة غسيل أموال من قبل حزب الله وفيلق القدس الإيراني، باستخدام العملات الرقمية وصادرت ملايين الدولارات".

وقال وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت: "تم التوصل إلى نتائج جديدة في مجال مكافحة مصادر التمويل للمنظمات المعادية".

وكشف وزير الاحتلال، غالانت أنه "تم تنفيذ عملية واسعة النطاق وغير مسبوقة قبل أيام، تهدف إلى هزيمة محور تمويل التطرف باستخدام العملات الرقمية" وفق زعمه.

وأشار إلى أن عناصر حزب الله وفيلق القدس والجماعات المسلحة في سوريا، تستخدم العملات الرقمية، منذ بداية العام، لتلقي الأموال من أطراف ثالثة، وخاصة الصرافين.