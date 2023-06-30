عكرمة صبري: حرق القرآن في السويد جريمة ناتجة عن الحقد والتعصب

اعتبر الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، اليوم الجمعة، حرق نسخة من القرآن الكريم أمام أحد مساجد العاصمة السويدية ستوكهولم، الأربعاء، على يد مواطن سويدي، "جريمة ناتجة عن الحقد والتعصب".

وأدان الشيخ صبري، في تصريح صحفي، هذه الجريمة، داعياً إلى محاسبة من أقدم على ذلك.

وأكد على أنه "على هذه الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المجرمون أن تعاقبهم".

وحمل صبري، هذه الدول المسؤولية، وقال: إن "هذه ليست حرية رأي وليست حرية فعل، وإنما هو استفزاز لمشاعر المسلمين وتحد للمسلمين".

وشدّد على أنه "لا يمكن للمسلمين أن يسكتوا عن هذه الجرائم التي أصبحت منتشرة في أوروبا على وجه التحديد".

وطالب صبري، "بمحاسبة هؤلاء الذين أقدموا عليها".