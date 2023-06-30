جيش الاحتلال يتابع بقلق مضاعفة حزب الله لدفاعاته الجوية

يتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقلق شديد لما يصفه "بتغيير كبير في مفهوم الدفاع الجوي لدى حزب الله في لبنان".

وأكدت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال يتابع منذ فترة هذا الامر، بقلق، وذلك في أعقاب مضاعفة حزب الله كمية منظومات الدفاع الجوي التي بحوزته.

ويهدف الحزب، من مضاعفة مضاداته الجوية، "في محاولة لتقييد حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في لبنان".

وأشار الصحيفة العبرية، إلى أن جيش الاحتلال يعتبر قرار حزب الله بتقييد سلاح الجو الإسرائيلي بواسطة منظومات دفاع جوي روسية متوفرة.

وأضافت أن الحزب بات يمتلك منظومات من طراز (SA8) و (SA22) هو "تغيير جوهري في مفهوم حزب الله الإستراتيجي".

وضاعف الحزب، وفق التقديرات الإسرائيلية، كمية منظومات الدفاع الجوي بحوزته خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وتستند المنظومات الدفاعية للحزب، بالأساس إلى أنظمة إيرانية حديثة.