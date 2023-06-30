مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية في مسافر يطا

أقدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، على حرق محاصيل زراعية في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأشعل مستوطني "خافات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين، النيران بأكثر من 10 دونمات في محاصيل زراعية من قمح، وشعير، وأشجار زيتون، في قرية التوانة.

ونجم عن هذا الحريق، اتلاف المحاصيل، وهي تعود للمواطن فضل ربعي.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين أطلقوا أغنامهم للرعي بمحاصيل المواطنين في القرية، بهدف تخريبها.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنهم ألحقوا الأضرار بممتلكات المواطنين الذي تصدوا لهذا الاعتداء.