الصحة العالمية بصدد إعلان مادة تدخل في صناعة "كوكاكولا" مسرطنة الشهر المقبل

أفادت مصادر مطلعة في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن وكالة بحوث السرطان بالمنظمة بصدد إعلان مادة تدخل في تصنيع مشروب "كوكاكولا"، مادة مسرطنة الشهر المقبل.

وأوضحت المصادر المطلعة، في تصريحات صحفية، أن الوكالة ستعلن مادة "الأسبرتام" التي تدخل بصناعة مشروباب كوكاكولا منخفضة السعرات الحرارية وعلكة "اكسترا"، مادة مسرطنة للبشر.

وأشارت إلى قرار الوكالة يهدف لتقييم إذا كانت المادة تشكل خطراً محتملاً أم لا، دون الأخذ بالاعتبار الكمية الآمنة التي يمكن للشخص استهلاكها دون الأضرار بصحته.

وتوقعت أن وكالة بحوث السرطان ستدخل في مواجهة مع صناعة الأغذية والجهات التنظيمية، بعد اعلان القرار.

كما وأن هذا القرار يصعد من الضغوطات على الشركات لإعادة تصنيع المنتج وإيجاد بدائل آمنة، وفقاً للمصادر المطلعة بالوكالة.

وكانت وكالة بحوث السرطان قد أصدرت في الماضي، قرارات مماثلة تتعلق بمواد مختلفة، أثارت مخاوف المستهلكين بِشأن استخدام المنتجات، ما أدى لرفع دعاوي قضائية.