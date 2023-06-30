حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى الحرم المكي لأداء صلاة الجمعة وطواف الوداع

توجه حجاج بيت الله، اليوم الجمعة، وبأعداد كبيرة الى الحرم المكي لأداء طواف الوداع وصلاة الجمعة فيه.

ويوم، أمس، ثاني أيام عيد الاضحى المبارك، واصل الحجاج في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات في أول أيام التشريق الثلاثة.

حيث توجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة الجمرات، ليرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى (جمرة العقبة).

كشفت وزارة الحج السعودية، الثلاثاء الماضي، عن عدد الحجاج لهذا العام، موضحةً أن "عدد الحجاج هذا العام بلغ 1،845،045 من أكثر من 150 دولة".

بث مباشر من الحرم المكي اليوم الجمعة 30-6-2023



