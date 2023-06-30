إخصائي تغذية يُحذر من تناول "الأحشاء الداخلية" للأضاحي.. لماذا!

حذر حازم برغوث، إخصائي تغذية، المواطنين من الإكثار في تناول الأحشاء الداخلية ولحوم الاضاحي في أيام عيد الاضحى المبارك وبعدها، عازيًا الأمر، إلى خطورتها على صحة جسم الانسان.

وقال برغوث لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": إن "الأحشاء الداخلية المعروفة باسم المعلاق، تشمل الكبدة والقلب والفشة، تحتوي على مادة البيورين وهي أحد الاحماض الأمينية، التي تعد ضارة على الكلية، ويصعب إخراجها من الجسم".

وأضاف أن الفئة الأكثر تضررًا من ذلك، هم فئة كبار السن، ومن الأشخاص الذين يتناولون دواء المدر للبول.

كما ونبّه، المواطنين من أن الاكثار من تناول اللحوم تسبب بمشكلات في القولون العصبي، كما يحدث عدم انتظام الحركة الدودية فيه، لأنها تمكث في الأمعاء لفترة طويلة ويصعب هضمها.

وأوضح أن صعوبة هضم اللحوم، قد يعمل نوبات ومغص لا سيما عند الأشخاص التي تُعاني من القولون العصبي، موجهًا نصيحة لهؤلاء بتناول الشعير بالماء وإعادة طهي اللحوم، إضافة إلى الشاي الأخضر، لأنها تعمل على تنشيط القولون.

كما نصح بتناول النعنع، لأنه يعمل على زيادة فاعلية الهضم، والاعتدال في اكلات الوجبات من اللحوم، ونصح أيضًا بضرورة تناول سلطة الخضراوات ووضع عليها دبس الرمان.

وبخصوص عملية طهي اللحوم، قال برغوث: إنه "يفضل السلق، وتحت درجة حرارة بضغط مرتفع بإناء أو قدر الضغط"، مشيرًا إلى أن هذا يحفظ المعادن والفيتامينات وهي انسب الطرق الصحية.

وأضاف إخصائي تغذية، أنه لابد من تنظيف اللحوم من الدهون قبل الشواء، منبهًا من تقليل مدة تعرض اللحوم -الكباب والشقف- على نار الفحم، لأنه يزيد من احتمالية تحويلها لمادة مسرطنة.

وفي كل عام، تستقبل المستشفيات حالات مرضية أيام عيد الاضحى وبعده انتهائه مباشرة، بسبب الافراط في تناول اللحوم، التي تصل إلى حد تسجيل وفيات.

أضرار الافراط من تناول اللحوم