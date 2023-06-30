دمشق: وفد من قيادة "الجهاد" يلتقي السفير اليمني والأخير يؤكد: ما تقومون به يحظى بتقدير شعوب الأمة

التقى وفدٌ قيادي من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بالأمس، السفير اليمني في سورية عبد الله صبري، بمقر السفارة في دمشق.

وضم وفد الحركة، أمين سر المكتب السياسي الشيخ نافذ عزام، وعضو المكتب السياسي الدكتور أحمد المدلل، ومسؤول إقليم شمال قطاع غزة فتحي حجازي، وممثل الحركة في دمشق أبو مجاهد.

وأكد الوفد الزائر على عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، متوجهاً بجزيل الشكر إلى قائد الثورة الإسلامية في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة اليمنية على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.

بدوره، أعرب السفير صبري، عن فخره واعتزازه بالبطولات والتضحيات التي قدمتها وتُقدمها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مستشهداً في حديثه بمعركتي (ثأر الأحرار) و (وحدة الساحات).

وتطرق إلى عملية (بأس الأحرار) التي أطلقتها كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، وأدت إلى لجم العدوان الإسرائيلي الأخير، مشيراً إلى أن الأمة كلها رأت مشاهد العزة والبطولة، حين استطاع المقاومون الأبطال تفجير عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية المصفحة، وقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال.

وقال السفير صبري :"ما تقومون به على أرض فلسطين المباركة انتصارات متتالية، تنظر إليها شعوب الأمة بتقدير واحترام، وإن شاء الله نكون معكم في المعركة الفاصلة التي نحرر فيها المسجد الأقصى المبارك من رجس الاحتلال الجبان".