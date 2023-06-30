إصابات بمواجهات مع جيش الاحتلال في قرية بورين بنابلس

أصيب مواطنين، فجر الجمعة، عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي اثناء اقتحامها لقرية بورين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة مواطن نتيجة السقوط، وآخر بالاختناق نتيجة استنشاقه الغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات المندلعة في بورين.

وذكرت المصادر ذاتها، أن القوات أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والخانقة.

وقدمت طواقم طبية تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، العلاج لمواطن نتيجة سقوطه خلال المواجهات، ولآخر نتيجة استنشاقه الغاز السام.

كما واقتحمت قوات من جيش الاحتلال قريتي برقة وسبسطية شمال غرب نابلس، وكفر قليل جنوبا، ودارت مواجهات فيها.