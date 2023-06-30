إدارة بايدن تدرس دعم كييف ذخائر عنقودية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الإدارة الامريكية برئاسة جو بايدن تدرس الموافقة على نقل رؤوس حربية للذخائر العنقودية إلى أوكرانيا.

ونقل موقع "سي إن إن" عن مسؤول أميركي، قوله: إن "نقل رؤوس حربية للذخائر العنقودية إلى أوكرانيا سيكون له تأثير كبير على المعارك".

وذكر أن الإدارة الامريكية، تدرس أيضًا دعم كييف صواريخ يصل مداها إلى 300 كيلو متر.

وأعلنت واشنطن، مرات عدة، تقديمها مساعدات مالية وعسكرية، إلى نظام كييف بمليارات الدولارات، في إطار دعمه في مواجهة الروس.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد حذر، في وقت سابق، الدول الغربية من إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، واعتبرها أنها تطيل أمد الصراع.