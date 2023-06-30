الاحتلال يطلق منطادًا تجسسيًا لمراقبة جنين

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منطادًا تجسسيًا في الداخل المحتل لمراقبة مدن شمال الضفة الغربية المحتلة، منها جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت منطادًا تجسسيًا من الداخل المحتل في المنطقة الحدودية المُطلة على مدينة جنين.

واندلعت، فجر اليوم، اشتباكات مسلحة في منطقة شيك مرج ابن عامر مع قوات الاحتلال غرب المدينة.

واستهدف مقاومون فلسطينيون، مساء أمس، بالرصاص والعبوات الناسفة قوات الاحتلال أثناء اقتحماها لبلدة برقين في جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات استطلاع "إسرائيلية" حلقت في جنين، تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال لبرقين.

يُشار إلى أن آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، شرعت عصر أمس، في اعمال تجريف في شارع حيفا خلال اقتحام مدينة جنين.

وأطلق مقاومون لرصاص باتجاه طائرة مسيرة في سماء المدينة، حيث حلقت بالتزامن مع عملية الاقتحام.