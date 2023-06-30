وفا حاجة فلسطينية إثر تعرضها حادث سير أنثاء تأديتها مناسك الحج

توفت الحاجة ابتسام ربحي الشنطي ( ٥٧ عاما) من مدينة غزة، مساء اليوم الخميس، في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة بالسعودية.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الشيخ حاتم البكري، في تصريح صحفي: إن الفقيدة الشنطي كانت تعرضت لحادث سير منذ أيام في بالقرب من مسجد عائشة بمنطقة التنعيم برفقة إحدى الحاجات وتم تحويلها إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا انها فارقت الحياة.

وستقوم بعثة الحج الفلسطينية، وفقًا للبكري، باتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة لإتمام إجراءات الدفن بعد الصلاة عليها في الحرم المكي من قبل مئات آلاف الحجاج في الحرم المكي.

وقدم البكري، واجب التعازي لزوجها المرافق معها بمكة المكرمة وعموم عائلة الشنطي في الوطن داعياً الله أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان