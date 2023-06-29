دفعة شهر 6.. هل ستصرف شيكات الشؤون الإجتماعية بعد عطلة عيد الاضحى 2023

حالة من التذمر الشديد يسود منتفعي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إثر تأخر صرف شيكات الدفعة الجديدة عن شهر 6 قبل عيد الاضحى المبارك 2023.

وهذا الأمر، دفع وزير الشؤون الاجتماعية، د. احمد مجدلاني، في إصدار تصريح صحفي، يتحدث من خلاله عن أخر المستجدات في صرف شيكات الشؤون أي المساعدات النقدية، لطمأنة الآلاف من المستفيدين وهم من الأسر الفقيرة.

وأكد المجدلاني، أن وزارته تبذل جهدًا كبيرًا مع جميع الأطراف مع الشركاء الأوروبيين ووزارة المالية في رام الله، لتعجيل صرف المساعدات النقدية إلا ما بعد العيد مباشرة.

وقال الوزير: إن "بعض الإجراءات الفنية المرتبطة في فحص وتدقيق البيانات والكشوفات حالت دون صرف الدفعة الأخير قبل العيد".

وأجرت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مقابلة هاتفية مع المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، يوم الأحد الموافق 26/6/2023، بخصوص صرف الدفعة الجديدة من مخصصات الشؤون.

وقال المدهون: إن "وزارة التنمية تعمل منذُ أسابيع على تجهيز ملفات وأسماء المستفيدين من المخصصات الشؤون والمدرجة على برنامج التحويلات النقدية حتى تتمكن من صرف المساعدات المالية، قبل عيد الاضحى المبارك 2023".

وتوقع عملية صرفها بعد عطلة العيد، موضحًا أن عملية الصرف مرتبطة بإمكانات وزارة المالية أي من موازنة السلطة.

وأشار المدهون، إلى عدم وجود إضافات لأسماء جديدة في هذه الدفعة الجديدة، كما أن الأسماء المحجوبة هي حجب مؤقت، أي يمكن إرجاعهم في دفعات تالية.

الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن صرف سلفة بقيمة 150 دولاراً لمستفيدي الشؤون غدًا، نفى المدهون هذه الأخبار داعيًا المواطنين بتحري المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية.

ويستفيد من مخصصات الشؤون في القطاع المحاصر، نحو 79 ألف أسرة، وتعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية.