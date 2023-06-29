والدة هدار غولدين تهدد نتنياهو بحرق نفسها وغالانت: عملية حارس الأسوار لم تنتهِ

قال وزير الحرب الاسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، إن "عملية حارس الأسوار على قطاع غزة عام 2021 لم تنته بعد".

وأضاف غالانت، في تصريح صحفي: إن "مسؤولية الحكومة الاسرائيلية هي إعادة هدار غولدين وأورون شاؤول إلى ذويهم".

من جهتها، قال هددت والدة هدار غولدين الأسير في غزة، رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بحرق نفسها.

وقالت والدة الأسير: "تريدني أن أحرق نفسي مثل إيتسيك سعيديان الذي أحرق نفسه حتى تستيقظ لتعتني بضحايا المعركة؟ لذلك سأحرق نفسي".

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، في عام 2014، من اسر الجنديين الإسرائيليين هدار غولدين وأورون شاؤول، خلال تصديها لاجتياحين في مدينة رفح وحي الشجاعية شرقي قطاع غزة.