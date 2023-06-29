مقاومون يستهدفون بالرصاص قوات الاحتلال في بلدة برقين بجنين

استهدف مقاومون فلسطينيون، اليوم الخميس، قوات الاحتلال الإسرائيلي اثناء اقتحماها لبلدة برقين في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة برقين، بالرصاص وبالعبوات الناسفة

وذكرت أن طائرات استطلاع "إسرائيلية" حلقت في جنين، تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال لبرقين.

يشار إلى أن آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، شرعت عصر اليوم، في اعمال تجريف في شارع حيفا خلال اقتحام مدينة جنين.

وأطلق مقاومون لرصاص باتجاه طائرة مسيرة في سماء المدينة، حيث حلقت بالتزامن مع عملية الاقتحام.