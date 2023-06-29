بث مباشر مباراة الأهلي والبنك الأهلي على يلا شوت - مشاهدة الاهلي ضد البنك الاهلي مباشر اليوم HD

مشاهدة مباراة الأهلي والبنك الأهلي بث مباشر على يلا شوت بجودة HD اليوم الخميس 29-6-2023 ويتم خوض هذه المباراة النارية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز الجديد ، وفي هذه الأوقات التي تكون في ثاني أيام عيد الاضحى المبارك يبحث مئات الالاف من المتابعين والمتفرجين في جمهورية مصر العربية وفي دول مجاورة أخرى عبر محرك جوجل الشهير وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعرف على رابط البث المباشر لماتش الأهلي ضد البنك الأهلي وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في ان يقوم بكتابة هذه المقالة التي وضعنا فيها كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة النارية والتي يطمح كلا الفريقين فيها إلى تحقيق الفوز ونرجو من حضراتكم الان الاستمرار في متابعة ما يلي من المعلومات .

مشاهدة مباراة الأهلي والبنك الأهلي بث مباشر اليوم

وبعد هذه المقدمة حرص فريق الموقع على نشر رابط بث مباشر مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي على الفور حتى تسهل على جميع المتابعين العرب للفريقين من مشاهدتها في التسعين دقيقة بكل اريحية تامة وبدون أي عناء ، حيث عكفت بعض القنوات الرياضية في استضافة مختصين ومحللين رياضيين يتحدثون عن سيناريوهات هذه المباراة النارية .

كما ونواصل معكم تقديم تفاصيل رابط مشاهدة مباراة الأهلي والبنك الأهلي بث مباشر حيث يترتب على كل زائر في الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــا ، ومن أجل الاطلاع على التشكيلة وباقي المعلومات يترتب المتابعة .

بث مباشر مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي على يلا شوت

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم والساعة العاشرة والنصف بتوقيت الرياض ودبي وعمان ودمشق والحادية عشر والنصف بتوقيت قطر والعراق ستنطلق مباراة الأهلي والبنك الأهلي كما وستذيعها العديد من القنوات الرياضية المحلية المصرية وأيضا العربية إضافة إلى مواقع الكترونية رياضية .

محمد الحنفي حكمًا لمباراة الأهلي والبنك الاهلي غدًا. pic.twitter.com/LZhacPAUrp — Magicano (@magicanoo74) June 28, 2023

ويستضيف أستاذ القاهرة الدولي الذي يتسع لمئات الالاف من المتفرجين ماتش الأهالي ضد البنك الأهلي .

بث مباشر الأهلي والبنك الأهلي HD

ماتش الأهلي والبنك الأهلي مباشر

ونذكر الجميع من زوار مقالتنا إلى أنه قبل هذه المباراة النارية والتي يتنظر منها المتفرجين الفائز ، بأن فريق الأهلي المصري يتصدر ترتيب عمل الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة وذلك بعد ان خاض 25 مباراة في الدوري .

ويأمل فريق الأهلي بعد هذه المباراة من الحفاظ على صدارة الدوري بتحقيق اكبر عدد من الأهداف ، والان سوف نطلعكم إلى تشكيلة الفريقين وهي في السطور التالية .

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وسوف نشير لكم في هذه الفقرة إلى تشكيلة فريق الأهلي التي سيلعب بها أمام نظيره البنك الأهلي ونبدأ معكم اولاً في خط الهجوم وهو يضم اللاعب محمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا .

أما في خط الدفاع في نادي الأهلي فقد ضم كل من : محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول.

كما ونواصل معكم تقديم المعلومات ، فيما جاء في حراسة المرمى فقد ضم كل من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير.

وأخيرًا ، فقد جاء في خط الوسط: كل من اللاعب مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي ومحمد فخري وأحمد عبد القادر .

كما وضم خط الوسط كل من اللاعب : طاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو ورأفت خليل.

"البنك الأهلي عنده طفرة الفترة الآخيرة" 🔥⚽ طه إسماعيل يتحدث عن مواجه الأهلي والبنك الأهلي اليوم في الدوري #ستاد_مصر pic.twitter.com/hGqHnDpiRy — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 29, 2023

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ولقد وضعنا لكم تردد قناة اون تايم سبورت حيث تتميز هذه القناة في عرضها للمباريات بجودة عالية وبدون تقطيع ومن اجل مشاهدة مباراة الأهلي والبنك الأهلي بث مباشر يترتب عليكم الان ضبط ترددها على الرسيفر وهو الآتي : التردد: 11861. الاستقطاب: رأسي. الجودة: HD. معدل الترميز: 27500.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها بكل قوة في شرح تفاصيل مشاهدة مباراة الأهلي والبنك الأهلي بث مباشر على يلا شوت بجودة HD اليوم الخميس 29-6-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .