الشيخ عزام لذوي شهداء سرايا القدس في دمشق: سنظل على عهدنا ونواصل هذه المسيرة المباركة

زار وفدٌ من قيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، عوائل شهداء سرايا القدس، الذين ارتقوا بالساحة السورية، لتهنئتهم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وضم وفد الحركة، أمين سر المكتب السياسي الشيخ نافذ عزام، وعضو المكتب السياسي أحمد المدلل، ومسؤول إقليم شمال قطاع غزة فتحي حجازي، ومسؤول الساحة السورية م. خالد خالد.

وقال الشيخ عزام: "نفخر ونعتز ونحن نعيش هذه المناسبة العظيمة وسط ذوي الشهداء الأطهار، الذين قدموا لدينهم ووطنهم الكثير".

وأضاف "هذه رسالة واجب تجاه الشهداء الذين جادوا بدمائهم، وكانوا بحق مشاعل لنا في هذا الطريق الوعر والشاق".

ومضى الشيخ عزام يقول: "سنظل على عهدنا ووفائنا مع الشهداء البررة، وسنواصل هذه المسيرة المباركة إن شاء الله حتى تحقيق الأهداف التي ضحى من أجلها الشهداء".