متظاهرون يقتحمون مقر السفارة السويدية في بغداد

اقتحم متظاهرون عراقيون، اليوم الخميس، مقر السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد، احتجاجًا على إحراق نسخة من مصحف القرآن الكريم.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأن العشرات من المتظاهرين اقتحموا مقرّ السفارة، احتجاجًا على احراق مصحف من جانب عراقي مقيم في ستوكهولم.

ودعت اللجنة المركزية للتيار الصدري، في بيان، إلى "المشاركة في تظاهرة غاضبة حاشدة مليونية في بغداد أمام مقر السفارة السويدي، غدًا الجمعة بعد صلاة المغرب، وأما للمحافظات فعفويا من الخميس وبعد صلاة الجمعة".

اقتحام السفارة السويدية في بغداد.. pic.twitter.com/B8xlhA2pwx — عصام حسين (@IssamHussein19) June 29, 2023

واستنكرت دولة عربية وإسلامية، ومنظمات، بشدة على سماح حكومة السويد لمتطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم من حرق نسخة من القرآن الكريم.