أقوى طريقة عمل الكباب والشقف بالبيت بسهولة - مكونات ومقادير

طريقة عمل الكباب والشقف بالبيت بسهولة ، وفي اليوم الثاني من أيام عيد الاضحى المبارك يسجل محرك جوجل عمليات بحث الكترونية واسعة تخطت حاجز الالفين عميلة منذ يوم امس من أجل الوصول إلى هذه الطرائق لإعداد الوجبة من اللحم المفروم في المطبخ بكل اريحية تامة .

ومن هذا المنطلق يقدم لكم فريق فلسطين اليوم اسهل طريقة اعداد كباب وشقف في المنزل على غرار اعدادها في المطاعم بكل سهولة إضافة إلى ذلك قمنا في وضع المقادير أي المكونات التي تسبق الخطوات وهي على النحو الآتي :

مقادير عمل الكباب

ولقد وضعنا لكم في هذه السطور التي جاءت بعد هذه المقدمة على الفور في وضع مقادير عمل كباب لحم وهو التالي .

أولا: كيلو من اللحم المفروم.

ثانيا: كوب كبير من البقدونس المفروم.

ثالثا: ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رابعا: ملعقة صغيرة من الملح.

خامسا: نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

سادسا:100 جرام من الصنوبر.

وبعد أن تعرفتم على مقادير وضعنا لكم بعدها ابرز خطوات عمل هذه الوجبة اللذيذة وعن الخطوات فهو التالي.

طريقة عمل الكباب

خطوات عمل كباب لحم

ويمكن لكم الان التعرف على خطوات عمل كباب لحم وهو التالي: وفي الخطوة الأولى ، قم بعجن اللحم المفروم مع البقدونس المفروم وتخلط جيدا.

ثانيا: وبعد الخطوة الثانية ، قم يتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات، وتقليب وعجن جميع المكونات حتى تتداخل مع اللحم المفروم.

ثالثا: وبعد ان اتمام الخطوتين السابقتين قم بوضع اللحم المفروم على الأسياخ مع الضغط عليها ونكرر حتى ننتهى من كمية اللحم.

رابعا: وفي الخطوة الرابعة من خطوات عمل كباب لحم في البيت ، قم بشوى الكباب على شواية الفحم حتى تمام النضج.

خامسا: وفي الخطوة الأخيرة ، من اعداد هذه الوجبة ، يترتب عليكم وضع الكباب في طبق التقديم ويقدم إلى جانب طبق من السلطة والخبز الشامى وبالهناء والشفاء.

ونريد ان ننوه إلى عدم الإكثار من تناول اللحوم في أيام العيد لا سيما أصحاب الامراض المزمنة خشية من تعرضكم لوعكة صحية .

مكونات عمل الشقف باللحم

ولقد وضعن لكم في هذه السطور ابرز مكونات عمل الشقف باللحم المشوي وهي على النحو التالي: أولا: كيلوغرام من لحم الغنم المُقطّع على شكل مُكعّبات.

ثانيا: ست حبّات من البندورة المُقطّعة.

ثالثا: ست حبّات من البصل المُقطّع.

رابعا: أربع ملاعق صغيرة من الخل.

خامسا: ربع كوب من زيت الزيتون.

سادسا: ملح -حسب الذوق-.

سابعا: نصف ملعقة صغيرة من كلّ من: الفلفل الأسود، وبهارات المشاوي، والسبع بهارات.

ثامنا: ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة عمل الشقف باللحم

وعلى الفور وضعنا لكم في هذه الفقرات طريقة عمل الشقف باللحم في المنزل ، وفي الخطوة الأولى يترتب عليكم الان مزج زيت الزيتون، وعصير الليمون في وعاء، ثمّ نزيد كلّاً من الثوم، والملح، والأوريجانو، والفلفل الحلو، ونخلط المكوّنات جيّداً.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية أي بعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، يترتب عليكم إضافة اللحم إلى التتبيلة، ثمّ قم بغلق الوعاء، ونُدخله إلى الثلّاجة مدّة أربع ساعات.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة لابد لكم ان تقوموا بتُنزيل اللحم من الصلصة، ثمّ نُغرز داخله الأسياخ مع البندورة، والبصل.

رابعا: وفي الخطوة الأخيرة من اعداد وجبة الشقف قم بوضع أسياخ اللحم على الفحم، مع تحريكها بين الحين والآخر إلى أن تنضج، ثمّ نُقدّمها.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول طريقة عمل كباب لحم عجل في البيت بعيد الاضحى 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .