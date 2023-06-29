صبري: سُلطة الاحتلال تُفسد على المرابطين في القدس فرحة العيد

أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، اليوم الخميس، أن سُلطة الاحتلال تُفسد على المرابطين والمرابطات في مدينة القدس المحتلة، فرحة عيد الاضحى المبارك بالمسجد.

وقال صبري، في تصريح صحفي: إن "قوات الاحتلال تواصل التضييق على المقدسيين والمرابطين في الأقصى".

وأضاف أن تلك القوات تلاحقهم من خلال سياسة الابعاد من المدينة المقدسة أو الاعتقال في السجون، إلى جانب القيود المفروضة على البلدة القديمة والقدس.

واعتدت قوات الاحتلال، صباح أمس، على المصلين بعد الانتهاء من صلاة العيد في ساحات الأقصى، واعتقلت 18 شخصًا.