بالفيديو قوات الاحتلال تنسحب من بلدة عوريف بعد اقتحامها لمدة 5 ساعات

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، من بلدة عوريف في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحام استمر لساعات عدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال انسحبت من البلدة بعد اقتحام استمر خمس ساعات، تخلله اندلاع مواجهات.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سامر الصباح شقيق الشاب عبدالله، بعد الاعتداء عليه في منزله، وتكبيل يديه، ونقلته إلى جهة غير معروفة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وجرافة إلى بلدة، وأطلقت قوات قنابل مسيلة للدموع والرصاص الحي باتجاه المواطنين.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة خمسة إصابات اختناقًا بالغاز خلال المواجهات المندلعة في القرية.