الدفاع الروسية تعلن مقتل جنرالين أوكرانيين بضربة دقيقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن مقتل جنرالين أوكرانيين في ضربة جوية سابقة كانت قد استهدفت اجتماعًا في أوكرانيا.
وأوضحت الدفاع الروسية، أن جنرالين أوكرانيين قتيلا في ضربة تمت يوم 27 يونيو الجاري، استهدفت اجتماع باللواء رقم 56 الآلي المستقل في مدينة كراماتورسك.
وأشارت الوزارة، إلى أن الضربة حيّدت ايضًا 50 جنديًا اوكرانيًا و20 من المرتزقة الأجانب والمستشارين العسكريين.
وكشفت عن إجمالي الخسائر التي لحقت بقوات كييف منذ بداية العملية العسكرية الخاصة التي انطلقت في 24 فبراير الماضي، وهي الآتي:
444 طائرة
240 مروحية
4823 طائرة مسيرة
426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات
10402 دبابة ومدرعات قتالية أخرى
1333 راجمات صواريخ متعددة
5269 قطعة مدفعية وقذائف هاون
11276 مركبات عسكرية خاصة