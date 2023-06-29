الدفاع الروسية تعلن مقتل جنرالين أوكرانيين بضربة دقيقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن مقتل جنرالين أوكرانيين في ضربة جوية سابقة كانت قد استهدفت اجتماعًا في أوكرانيا.

وأوضحت الدفاع الروسية، أن جنرالين أوكرانيين قتيلا في ضربة تمت يوم 27 يونيو الجاري، استهدفت اجتماع باللواء رقم 56 الآلي المستقل في مدينة كراماتورسك.

وأشارت الوزارة، إلى أن الضربة حيّدت ايضًا 50 جنديًا اوكرانيًا و20 من المرتزقة الأجانب والمستشارين العسكريين.

وكشفت عن إجمالي الخسائر التي لحقت بقوات كييف منذ بداية العملية العسكرية الخاصة التي انطلقت في 24 فبراير الماضي، وهي الآتي:

444 طائرة

240 مروحية

4823 طائرة مسيرة

426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

10402 دبابة ومدرعات قتالية أخرى

1333 راجمات صواريخ متعددة

5269 قطعة مدفعية وقذائف هاون

11276 مركبات عسكرية خاصة