إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

أصيب شاب، اليوم الخميس 29-6-2023، بجراح خطيرة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في كفر قرع بالداخل المحتل عام 48.

وارتكبت الجريمة بالقرب من المدرسة الثانوية في كفر قرع، حيث استهدف شاب أثناء تواجده في مركبته الخاصة.

وذكرت مصادر طبية، أنه عملت طواقم الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ونقل على أثرها إلى مستشفى "هيلل يافي" في مدينة الخضيرة بالداخل المحتل.

وتعتبر هذه الجريمة هي الثالثة التي تشهدها كفر قرع في غضون 72 ساعة، إذ أصيب رجل ونجله عشية عيد الأضحى بجراح خطيرة ومتوسطة من جراء تعرضهما لإطلاق نار.

وقتل شخصان، أمس، بإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في شفاعمرو بالداخل المحتل، في أوّل أيام عيد الأضحى، لتشهد المدينة بذلك مقتل 3 من أبنائها في جريمتي قتل، خلال أقل من 24 ساعة.

جدير ذكره أنه وصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربيّ في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري، إلى 104 قتلى، بينهم 6 نساء، وشابّة، وطفلان.