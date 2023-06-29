توتنهام يتعاقد مع صانع الألعاب الإنجليزي "ماديسون"

تعاقد نادي توتنهام، مع صانع الألعاب الإنجليزي، جيمس ماديسون، من ليستر سيتي الهابط إلى الدرجة الثانية، بصفقة بلغت قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني إلى جانب الإضافات.

وبدوره، وقع الدولي الإنجليزي ماديسون والبالغ من العمر 26 عاما على عقد لمدة خمس سنوات.

وبهذا الانتقال، سيعزز تواجد ماديسون فريق توتنهام الذي يفتقر إلى لاعب من طينته منذ رحيل الدنماركي كريستيان إريكسن في العام 2020.

وكان بدأ ماديسون مسيرته الكروية مع نادي كوفنتري سيتي قبل أن ينضم إلى نوريتش سيتي في يناير 2016.

وانتقل ماديسون إلى ليستر في العام 2018 وفي خمسة مواسم لعب 203 مباراة وسجل 55 هدفا، وساعد الفريق في الفوز بكأس إنجلترا.

وأحرز صانع الألعاب المتألق، 10 أهداف الموسم الماضي في مشوار هبوط ليستر، كما خاض على الصعيد الدولي، ثلاث مباريات مع منتخب "الأسود الثلاثة".