الصومال وجزر القمر تقرر المشاركة في "منتدى النقب" التطبيعي

وافقت الصومال وجزر القمر، اليوم الخميس، على إرسال ممثلين كبار لها لاجتماع وزراء خارجية "منتدى النقب" التطبيعي.

وكان من المفترض أن يعقد هذا الاجتماع في أوائل يوليو في المغرب ولكن تم تأجيله، حسبما قال مسؤولون "اسرائيليون" على اطلاع على تفاصيل الموضوع.

و نقل موقع واللا العبري عن مسؤولين "إسرائيلين" قولهم: "إن الصومال وجزر القمر يجرون محادثات سرية مع "إسرائيل" في السنوات الأخيرة وأن مسؤولين من كلا البلدين سبق لهم القيام بزيارات سرية لكيان الاحتلال "الإسرائيلي".

وبحسب الموقع العبري، عرضت، مؤخراً، "إسرائيل" على البلدين المشاركة كمراقبين في اجتماع وزراء خارجية ما يُعرف بـ "منتدى النقب"، وأعربا عن موافقتهما.

وتأسس منتدى النقب في مارس 2022 في مؤتمر في "سديه بوكير" حيث مكان دفن بن جريون في ذروة الاعتداءات "الاسرائيلية" على الفلسطنيين بمشاركة وزراء خارجية "إسرائيل" والولايات المتحدة والمغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر.

ووفقاً للموقع العبري، يعتبر المنتدى بمثابة "منصة للتعاون الإقليمي" في مجالات الأمن الذي يخدم بالتحديد "إسرائيل".

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أعلن، يوم الجمعة الماضي، عن تأجيل آخر لاجتماع "وزراء خارجية منتدى النقب" من يوليو إلى سبتمبر.